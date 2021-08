Bolsa Família: beneficiário com NIS final 9 recebe 5ª parcela do auxílio Para quem recebe por meio da poupança digital, recursos podem ser movimentados por aplicativo e nas lotéricas ou sacados

O benefício do programa é pago sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês Arquivo/Agência Brasil

A Caixa Econômica realiza nesta segunda-feira (30) o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 9, o penúltimo grupo do mês.

A liberação dos recursos segue o mesmo calendário do programa assistencial, feito sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o número final do NIS. O pagamento segue até esta terça-feira, para os que têm o NIS final 0.

Para quem recebe o benefício pela poupança social da Caixa, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e nas casas Lotérica de todo o Brasil, ou sacados com o uso do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

CadÚnico

Nesta terça-feira (31), os trabalhadores informais nascidos em dezembro e inscritos pelo CadÚnico ou aplicativo da Caixa serão beneficiados com o depóstio da quinta parcela do auxílio emergencial. É o último grupo do mês e, no dia seguinte, começam os saques da parcela atual.

A nova rodada do programa, que previa quatro parcelas, foi prorrogada com mais três e irá até outubro. O pagamento médio continua de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família, que recebem R$ 375, e as pessoas que moram sozinhas, R$ 150. Os pagamentos extras começaram neste mês de agosto e terminarão em outubro. Em novembro, o governo começa a pagar o Auxílio Brasil, programa idealizado para substituir o Bolsa Família.

Calendário da 5ª parcela a membros do Bolsa Família

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 19 de agosto

NIS final 3: 20 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 26 de agosto

NIS final 8: 27 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto