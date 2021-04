Bolsa Família: beneficiários com NIS final 3 recebem parcela do auxílio Recursos disponíveis já podem ser sacados ou movimentos pelo aplicativo Caixa Tem Bolsa Família: beneficiários com NIS final 3 recebem parcela do auxílio

Brasil | Do R7

A- A+

Maioria das famílias do programa vai receber R$ 375 Jefferson Rudy/Agência Senado - 1/10/2014

A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira (20) a primeira parcela do novo auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 3.

A grana disponível já pode ser sacada ou movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos, compras pela internet e em estabelecimentos comerciais.

Os pagamentos para o grupo seguem o calendário regular do programa assistencial, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com final do NIS.

O processamento da base de dados para o público de beneficiários do Bolsa Família foi concluído e pode ser consultado para saber quem vai receber pelo site www.cidadania.gov.br/auxilio.

Leia também: Caixa antecipa calendário de saques do auxílio emergencial

Também acontece nesta terça o depósito das parcelas dos auxílios emergencial para quem nasceu em julho. Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem até o dia 10 de maio, quando será liberado o saque aos beneficiários.

De acordo com o Ministério da Cidadania, órgão responsável pelo pagamento assistencial, o valor da folha de pagamento do auxílio emergencial para o Bolsa Família em abril é de R$ 2,98 bilhões, sendo a maior parte dos beneficiários composta por mulheres chefes de famílias, que receberão R$ 375 em cada uma das novas parcelas do auxílio emergencial.

Em segundo lugar aparecem os beneficiários que receberão o valor padrão. Eles representam 3,34 milhões com direito a R$ 250. As demais 15,7% famílias são compostas por um único membro, as quais serão contempladas com R$ 150 cada.

Outros 4,59 milhões de beneficiários não foram considerados elegíveis ao auxílio em abril. Eles seguirão recebendo o valor habitual do programa. Segundo as regras, o público do programa recebe o auxílio desde que existam pessoas na família que atendam aos critérios e o valor seja maior que a quantia já recebida pelo Bolsa Família.