Bolsonaro: 5G servirá para mostrar verdade sobre Amazônia Presidente diz que a ampliação do sinal de internet no país fará com que a ‘real imagem’ do bioma chegue ao exterior Bolsonaro: 5G servirá para mostrar verdade sobre Amazônia

Bolsonaro: 'Grande parte da mídia tem o prazer em mostrar mentiras para fora do Brasil' Reprodução/YouTube

Durante live nas redes sociais na noite desta quinta-feira (4), o presidente Jair Bolsonaro elogiou o primeiro dia do leilão do 5G e disse que a expansão da internet para redes móveis e de banda larga no país possibilitada pela tecnologia vai servir para mostrar a verdade sobre o que acontece na Amazônia.

“Com a chegada do 5G, como a internet vai para quase todos os lugares do Brasil, os indígenas vão começar a mostrar a imagem da Amazônia para a Europa. Vão mostrar a verdade do que acontece na Amazônia para a Europa, e não as mentiras que saem de grande parte da mídia para fora do Brasil”, reclamou o presidente.

Segundo Bolsonaro, o comportamento da imprensa “só ajuda a desgastar a imagem do Brasil”. “Grande parte da mídia tem o prazer em mostrar mentiras para fora do Brasil. A ideia é constranger a gente. Isso atrapalha o Brasil. Por vezes, você pode deixar de fazer um bom negócio, deixar de fazer um bom investimento no Brasil, e por aí afora”, disse.

Apesar das falas do presidente, o índice de desmatamento na Amazônia em 2021 tem sido um dos mais altos dos últimos 10 anos, de acordo com o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), que monitora a floresta por meio de imagens de satélites.

Segundo os dados mais recentes, referentes a setembro, uma área de 1.224 km² do bioma foi devastada naquele mês. A marca é a pior para setembro em 10 anos e corresponde ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro.

Esse foi o sexto mês de 2021 em que a Amazônia teve a maior área destruída na década: março, abril, maio, julho e agosto também registraram o pior desmatamento desde 2012. Com isso, o acumulado de janeiro a setembro deste ano chegou a 8.939 km², 39% a mais do que no mesmo período em 2020 e o pior índice em 10 anos.