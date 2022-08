Bolsonaro acena para apoiadores em rodovia no Rio de Janeiro

A- A+

O presidente Jair Bolsonaro acena para apoiadores durante motociata Reprodução/Redes Sociais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) presenciou na manhã deste sábado (20) um movimento organizado por apoiadores dele na via Dutra em Resende (RJ) e passou aproximadamente uma hora acenando aos eleitores. O chefe do Executivo, que tentará a reeleição, estava acompanhando do candidato a vice, Walter Braga Netto, do filho Flávio Bolsonaro, do ex-piloto Nelson Piquet e de alguns membros do governo federal.

Os apoiadores passaram de moto e carro em frente ao hotel da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), onde o presidente estava hospedado para uma cerimônia de formatura de cadetes. Muitos buzinaram e gritaram palavras de apoio a Bolsonaro.

O presidente transmitiu o momento em suas redes sociais. Na gravação, ele pediu apoio para ser reeleito. "A gente está nessa empreitada buscando a reeleição, se esse for o teu entendimento. Caso contrário, a gente respeita. Mas [defendemos] a nossa democracia, nossa liberdade acima de tudo", disse.

"Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão. Estou muito feliz com isso, apesar das dificuldades de estar na Presidência. Mas é uma missão, e missão dada é missão cumprida", acrescentou Bolsonaro.

Após o movimento dos apoiadores, Bolsonaro participou da formatura de 395 cadetes da Aman, que receberão uma réplica reduzida da espada de Duque de Caxias. O presidente estava com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e os ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Braga Netto (Defesa). Ele não fez discurso durante o evento.