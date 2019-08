Bolsonaro adota caneta brasileira e deixa de usar Bic por ser francesa

Bolsonaro assina decreto sobre compra de armas Alan Santos/Presidência da República

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite de quinta-feira (29) que não usará mais a caneta “Bic” para assinar atos de governo porque se trata de uma marca francesa. Ele usará a partir de agora a marca brasileira Compactor.

A afirmação se deu durante uma transmissão feita por Bolsonaro para seus seguidores nas redes sociais. Em um bate-papo informal com a participação do chefe do Gabinete de Gestão Institucional (GSI), o general Augusto Heleno, Bolsonaro falou de assuntos de destaque da semana e anunciou que os indultos a serem concedidos no fim deste ano deverão beneficiar "policiais presos injustamente".

“Tem que ter coragem e usar a caneta Compactor, não é mais Bic não. A Bic é francesa”, afirmou Bolsonaro, arrancando risos do general Augusto Heleno.

O uso de canetas consideradas mais simples e baratas no mercado foi tema destaque entre seguidores do presidente no começo do ano, que comentaram que ele teria usado uma caneta Bic para assinar seu termo de posse. Em 2003, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a posse com uma caneta Montblanc banhada a ouro, emprestada pelo então presidente do Senado, Ramez Tebet. A caneta usada por Bolsonaro na posse, no entanto, já era da marca Compactor.

O instrumento voltou a ser destaque quando o presidente assinou decreto com regras sobre a venda de armas em janeiro e mostrou a caneta para os jornalistas presentes.

O veto à caneta Bic ocorre após o presidente se envolver em polêmicas com o presidente da França, Emmanuel Macron. O francês fez posts nas redes sociais criticando as queimadas na Amazônia, dando início à polêmica dias antes do encontro do G7.

Bolsonaro fez comentário nas redes envolvendo a mulher de Macron, Brigitte, que aumentou a tensão e provocou uma resposta mais dura por parte de Macron. Depois disso, o presidente francês também recebeu diversas críticas de autoridades brasileiras, que questionaram as intenções dos países europeus ao oferecer ajuda para o combate às queimadas.