Bolsonaro afirma que Brasil termina 2019 'sem denúncias de corrupção' Em pronunciamento ao lado da primeira-dama, o presidente relembrou o atentado que sofreu e destacou as ações do 1º ano de governo Bolsonaro

Fala de Bolsonaro durou dois minutos e 45 segundos Reprodução

Em pronunciamento exibido nesta terça-feira (24) em cadeia de rádio e televisão, o presidente Jair Bolsonaro disse que 2019 foi um ano especial, de “algumas conquistas”. Durante a mensagem, o presidente afirmou que tem muito a agradecer a grande parte da população que lhe deu a missão de presidir o país.

“Estamos terminando 2019, sem qualquer denúncia de corrupção. O mundo voltou a confiar no Brasil. O viés ideológico deixou de existir em nossas relações comerciais”, comemorou o presidente.

Ainda na fala, o presidente relembrou o atentado que sofreu durante a campanha eleitoral, em 2018. “Tenho que agradecer a Deus que me deu uma segunda vida e tive a possibilidade ímpar de escolher 22 ministros pelo critério técnico e compromissados com o futuro do Brasil”, afirmou.

Em dois minutos e 45 segundos de pronunciamento, Jair Bolsonaro destacou algumas realizações de seu primeiro ano de mandato. O presidente disse que o Brasil atualmente conta com números positivos na economia, com queda nos índices de criminalidade e com aumento de turistas.

Na mensagem, Bolsonaro afirmou ainda que o pagamento do 13° salário para os beneficiários do Bolsa Família, a Lei da Liberdade Econômica e as obras feitas pelo Exército demonstram os novos rumos do país.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, finalizou a mensagem desejando feliz Natal e disse que espera um Brasil “mais justo, mais inclusivo e mais solidário para todos”.