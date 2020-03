Bolsonaro afirma que fará 'festinha' para comemorar 65 anos Presidente criticou "histeria" em torno do coronavírus e disse que "qualquer gripe" tem a mesma gravidade se atingir pessoas do grupo de risco Bolsonaro

Bolsonaro faz aniversário no dia 21 e Michelle no dia 22 Alan Santos/PR

Prestes a completar 65 anos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (17) que vai realizar uma "festinha" para comemorar a data.

"Vai ter uma festinha tradicional, até porque eu faço aniversário no dia 21 e a minha mulher no dia 22. São dois dias de festas", afirmou Bolsonaro em entrevista à Rádio Super Tupi.

Questionado, sobre as críticas que recebeu por ter participado das manifestações realizadas no último domingo (15), contrariando as recomendações por conta do coronavírus, Bolsonaro disse que há uma "histeria" em torno da situação.

"Nós iriamos passar por isso. Começou na China, foi para outros países da Europa e o que está errado é a histeria, como se fosse o fim do mundo. O Brasil só estará livre desse vírus quando um certo número de pessoas for infectado e criar anticorpos", analisou o presidente.

Na avaliação de Bolsonaro, "qualquer gripe" outra doença tem a mesma gravidade se atingir pessoas do grupo de risco e "a histeria traz um impacto na economia". "Esse vírus trouxe uma certa histeria e alguns governadores estão tomando medidas que vão prejudicar demais a economia", lamenta ele.