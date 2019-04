Do R7

Bolsonaro agradece empenho de Maia na CCJ em pronunciamento Presidente pediu apoio também para as próximas etapas da proposta da reforma da Previdência, aprovada na noite de terça-feira (23)

Presidente faz pronunciamento sobre aprovação na CCJ Reprodução de vídeo - 24/04/19

O presidente Jair Bolsonaro fez um curto pronunciamento em rede nacional na noite desta quarta-feira (24) em que agradeceu o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e os parlamentares que participaram da aprovação da proposta de reforma da Previdência, votada na noite de terça-feira (23), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

"Agradeço o empenho e o trabalho da maioria dos integrantes da comissão e também o comprometimento do presidente Rodrigo Maia", afirmou o presidente no pronunciamento que durou um minuto e 19 segundos.

Leia também: Veja como votou cada um dos 66 deputados na CCJ da Previdência

Bolsonaro pediu apoio também para as próximas etapas da proposta, que seguiu para a comissão especial para os deputados discutirem os detalhes do projeto, antes de ir ao plenário. "O governo continua a contar com o espírito patriótico dos parlamentares para a aprovação da nova Previdência."