Do R7

Bolsonaro ainda não comunicou escolha do novo presidente, diz BB CVM cobra explicação sobre notícias que apontaram André Brandão como substituto de Rubem Novaes sem comunicação em fato relevante BBdiz que Bolsonaro ainda não comunicou escolha do novo presidente

Nomeação deve ser informada inicialmente ao mercado Bruno Santos/Folhapress

O BB (Banco do Brasil) enviou um comunicado ao mercado nesta segunda-feira (3) para ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro ainda não comunicou quem será escolhido para substituir de Rubem Novaes no comando da instituição.

"Até o presente momento não houve qualquer comunicação formal do acionista controlador sobre o efetivo exercício dessa prerrogativa pela Presidência da República", diz o texto.

O documento, assinado pelo gerente geral de relações com investidores e sustentabilidade, Daniel Alves Maria, é uma resposta à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que cobra uma explicação sobre notícias que apontavam para a escolha de André Brandão, ex-presidente do HSBC, para o cargo, sem uma prévia comunicação ao mercado financeiro.

"Solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente outras informações consideradas importantes sobre o tema", destaca o texto.

No último sábado (1º), o R7 antecipou que Brandão já, inclusive aceitou o convite feito para comandar o Banco do Brasil. O nome foi uma sugestão do ministro da Economia, Paulo Guedes, por ser jovem e ter um perfil discreto, técnico e apolítico.