Bolsonaro almoça com ministros e deputados no Alvorada 

Bolsonaro recebe ministros e deputados no Alvorada Andre Borges/EFE - 15.07.2020

Sem compromissos oficiais na agenda, o presidente Jair Bolsonaro almoça neste sábado (12) com ministros e deputados no Palácio da Alvorada. Antes de receber as autoridades, ele foi visto dando uma volta de moto dentro dos limites do palácio, em Brasília.

Chegaram para o almoço os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ambos estão diretamente envolvidos nas agendas de inaugurações e acompanhamento de obras que Bolsonaro tem feito pelo País. Também participam do almoço os deputados Major Vitor Hugo, ex-líder do governo na Câmara, e Hélio Negão (PSL-RJ), amigo pessoal do presidente.

Os ministros e deputados não falaram com a imprensa na chegada.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, também está em Brasília neste sábado. Ele está instalado na Granja do Torto desde o início da pandemia e de lá participa de reunião virtual e fechada Extraordinária da Assembleia de Governadores do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).