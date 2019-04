Bolsonaro anuncia criação do 13º para beneficiários do Bolsa Família De acordo com o Ministério da Cidadania, o repasse será realizado em dezembro para todos os beneficiários, seguindo o calendário regular bolsa família

Bolsonaro durante cerimônia dos 100 dias de governo Adriano Machado/Reuters - 11.04.2019

O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou nesta quinta-feira (11), no Twitte,r a criação do 13º para os beneficiários do Bolsa Família, feita ainda na campanha eleitoral.

"Oficializamos hoje, junto ao Ministério da Cidadania a criação do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família, recursos oriundos em sua esmagadora maioria de desvios e recebimentos indevidos. Grande dia!", escreveu o presidente.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o repasse será realizado em dezembro para todos os beneficiários, seguindo o calendário regular de pagamento. Com a medida, a pasta informa que terá um aumento de R$ 2,58 bilhões em seu orçamento.

O programa atende famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89,00 mensais e entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais (com crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos).

Em março de 2019, 14 milhões de famílias receberam o total de R$ 2,6 bilhões.

O valor do benefício médio foi de R$ 186,94.

