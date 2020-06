Bolsonaro anuncia recriação do Ministério das Comunicações Presidente informou que o deputado Fábio Faria, que é genro do empresário Silvio Santos, vai assumir a nova pasta do governo Bolsonaro diz que vai recriar Ministério das Comunicações

Fábio Faria é deputado federal pelo PSD do Rio Grande do Norte Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma rede social nesta quarta-feira (10) que vai recriar o Ministério das Comunicações e nomear o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) para comandar a pasta.



"Nesta data, via MP [medida provisória], fica recriado o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para a pasta foi nomeado como titular o deputado Fabio Faria/RN", escreveu o presidente em seu perfil oficial no Facebook.

Até então, os assuntos relacionados com o tema eram vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Com a recriação, a dicussão de temas como a implantação da rede de 5G de telefonia celular, renovação de concessões de televisão e rádio, e a ampliação e universalização da internet no Brasil devem ficar com a nova pasta.

O deputado Fábio Faria é casado com Patrícia Abravanel, filha do empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).



O R7 tentou contato com o deputado para repercutir o anúncio feito pelo presidente, mas até a publicação desta reportagem, não recebeu resposta.