Bolsonaro apresenta evolução e volta a caminhar pelo hospital

Visitas a Bolsonaro permanecem restritas Pilar Olivares/Reuters - 01.01.2019

O presidente Jair Bolsonaro apresentou evolução nas últimas horas e está com o quadro clínico estável, segundo informações do boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein na tarde desta quarta-feira (6).

De acordo com o documento, Bolsonaro unidade semi-intensiva, encontra-se sem dor ou febre e teve melhora nos resultados dos exames laboratoriais e de imagem.

Por ordem médica, as visitas ao presidente permanecem restritas. Bolsonaro, no entanto, voltou a caminhar pelo corredor do hospital.

Bolsonaro segue sonda nasogástrica, dreno no abdome e antibióticos por via endovenosa. Ele recebe líquidos por via oral e realizou exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular nesta quarta-feira.

Pela manhã, o presidente afirmou que seu quadro de saúde está apresentando melhoras. "Hoje já caminhei, fiz atividades respiratórias, exames positivos e funções fisiológicas em plena evolução", escreveu.

Confira a íntegra do Boletim:

"São Paulo, 6 de fevereiro de 2019.

O excelentíssimo Presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Evolui com quadro clínico estável, sem dor ou febre, com melhora dos exames laboratoriais e de imagem.

Continua com sonda nasogástrica, dreno no abdome e antibióticos por via endovenosa. Está recebendo líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral. Hoje, realizou exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e voltou a caminhar no corredor.

Por ordem médica, as visitas permanecem restritas.

Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião

Dr. Leandro Echenique, clínico e cardiologista

Dr. Miguel Cendoroglo, Diretor Superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein"