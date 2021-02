Bolsonaro aproveita recesso e faz mergulho em Santa Catarina Presidente está hospedado em São Francisco do Sul. Previsão de retorno à Brasília nesta terça-feira (16) ou quarta-feira (17)

Brasil | Do R7

Na imagem, Bolsonaro antes de mergulhar em SC Reprodução Twitter

Com a previsão de retorno à Brasília ainda nesta terça-feira (16) ou quarta-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aproveitou a manhã para fazer passeio de mergulho em Santa Catarina, onde está hospedado desde sábado (13).

O mergulho foi registrado e publicado pelo deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ). Nas imagens, é possível ver Bolsonaro colocando um snorkel, equipamento usado para a realização da atividade. “Começando o dia com um mergulho. Eu não, só a galera boa de natação”, escreveu o parlamentar.

Bolsonaro desembarcou em Navegantes (SC) no último sábado (13) para o recesso de Carnaval. O presidente, que passou o feriado no Hotel Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, foi acompanhado dos filhos Eduardo e Laura Bolsonaro.

O hotel em que Bolsonaro está hospedado é uma base militar com mais de 100 anos, administrada pela 5ª Divisão do Exército Brasileiro. A previsão é de que o presidente retorne à Brasília nesta terça-feira ou na quarta-feira.