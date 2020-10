Bolsonaro assina projeto de lei para criar marco legal das startups

O presidente Jair Bolsonaro, que assinou projeto sobre startups Marcos Corrêa/PR - 19.10.2020

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira (19) o projeto de lei que trata do marco legal das startups. O anúncio foi feito em vídeo divulgado nas redes sociais. O governo pretende regulamentar a criação de empresas de inovação.

“O Brasil é o quarto maior mercado digital do mundo, temos evoluído muito nos últimos meses, mas queremos avançar mais ainda, facilitando o ambiente de negócios. Assim sendo, estamos assinando agora o projeto de lei que trata do marco legal das startups”, afirmou o presidente.

Além dele, estavam no anúncio o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário de Produtividade da Economia, Carlos da Costa.

“São grandes avanços no financiamento das startups, reduzindo a burocracia, dando incentivos do governo e tornando o Brasil cada vez mais inovador e adequado para as nossas startups”, disse o secretário. "É o Brasil entrando no mercado digital com toda força, afirmou o ministro Paulo Guedes.

O alvo são empresas que têm como característica a inovação para o modelo de negócio, produto ou serviço. O governo pretende simplificar a criação dessas empresas inovadoras e estimular o investimento.