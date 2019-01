Bolsonaro assina termo de posse e é oficialmente presidente do Brasil

Bolsonaro assume oficialmente à Presidência Ricardo Moraes/Reuters

Jair Bolsonaro (PSL) se tornou oficialmente presidente do Brasil nesta terça-feira (1º) após realizar um juramento de respeito à Constituição e assinar o termo de posse em cerimônia no Congresso Nacional.

No breve juramento, Bolsonaro e o vice-presidente, general Antônio Hamilton Martins Mourão, se comprometeram em "manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil".

Agora, Bolsonaro fará um pronunciamento aos parlamentares e depois seguirá em cortejo para o Palácio do Planalto, onde receberá a faixa presidencial.

A sessão foi presidida pelo presidente do Senado, Eunício Oliviera (MDB-CE), e contou também com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, e da procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

A cerimônia de posse ainda contou com a presença de centenas de parlamentares, que lotaram o plenário do Congresso Nacional.