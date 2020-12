Bolsonaro assina texto que destina R$ 20 bilhões para compra de vacina

Bolsonaro assinou MP para compra de imunizantes Joédson Alves/EFE - 16.12.2020

O presidente Jair Bolsonaro assinou, nesta quinta-feira (17), a medida provisória que destina um crédito complementar de R$ 20 bilhões para o Ministério da Saúde comprar as doses de vacinas para combater a covid-19. O texto saiu em edição extra do Diário Oficial da União no começo desta tarde.

Os recursos serão usados para comprar, além dos imunizantes, as seringas e agulhas. Também servirão para bancar a logística, comunicação e todas as despesas que sejam necessárias para vacinar a população.

Com o dinheiro, as autoridades brasileiras podem comprar qualquer vacina que seja autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e que, ao mesmo tempo, possa ser oferecida com rapidez à população brasileira.

O governo explicou que os recursos virão do saldo positivo das contas públicas de anos anteriores. Por se tratar de crédito extraordinário, o dinheiro não depende da aprovação da Lei Orçamentária de 2021 para ser liberado.

A União frisou ainda que o dinheiro fica disponível imediatamente. O Congresso, porém, fará a confirmação mais adiante ao uso dos recursos por se tratar de Medida Provisória.

O montante liberado hoje não é destinado a nenhuma vacina específica e poderá ser utilizado conforme o planejamento e as necessidades do Ministério da Saúde.

Na última terça-feira (15), o presidente já havia informado que assinaria o texto em conversa apoiadores na porta do Palácio do Planalto.

Os R$ 20 bilhões liberados por Bolsonaro representam mais de dez vezes o total destinado para a compra da vacina de Oxford, para a qual o governo desembolsou R$ 1,9 bilhão.