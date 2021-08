Bolsonaro ataca governador do Ceará em evento no estado O presidente foi a Juazeiro do Norte nesta sexta-feira (13) para entregar moradias no programa Casa Verde e Amarela

Jair Bolsonaro entrega casas no Ceará Youtube/Reprodução 13-08-2021

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou nesta sexta-feira (13) um evento em Juazeiro do Norte, no Ceará, para atacar o governador do estado, Camilo Santana (PT) por medidas restritivas durante a pandemia de covid-19.

"Governadores como o deste estado fecharam comércio e decretaram toque de recolher por causa da pandemia. Mandar a pessoa ficar em casa sem ter como prover [seus gastos] é maldade", disse Bolsonaro.

De acordo com o presidente, seu governo sempre defendeu a abertura das atividades econômicas em vez das medidas restritivas por pensar na população. Ele lembrou ainda que no ano passado a União pagou em auxílio emergencial o equivalente a 13 anos de Bolsa Família.

Bolsonaro participou da cerimônia de entrega de 912 residências no Cariri, em Juazeiro do Norte (CE), pelo programa Casa Verde e Amarela.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, serão entregues casas a 2.700 famílias do Ceará. Dois conjuntos residenciais são em Juazeiro do Norte e outro fica na cidade do Crato. Os empreendimentos receberam o investimento federal de R$ 215 milhões.