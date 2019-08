Bolsonaro avalia falar em rede nacional sobre chamas na Amazônia Presidente vai se reunir com ministros na tarde desta sexta para discutir a situação amazônica; tropas do Exército podem auxiliar nas operações

Presidente fará procunciamento nesta sexta-feira (23) Adriano Machado/Reuters - 20.05.2019

O presidente da República, Jair Bolsonaro, avalia falar em cadeia nacional de rádio e televisão sobre as queimadas na Amazônia e a política ambiental do governo, que tem sido alvo de críticas no Brasil e no exterior. A ideia é que ele tente controlar a narrativa sobre o episódio.

Após repercussão negativa sobre declarações polêmicas nas quais acusou ONGs (Organizações Não Governamentais) de serem as principais suspeitas pelos incêndios criminosos na Amazônia, o presidente evitou falas de improviso e o contato direto com a imprensa na manhã desta sexta-feira (23).

Bolsonaro, que criou o hábito de conversar com jornalistas quase diariamente na saída do Palácio da Alvorada, disse que não poderia falar nesta sexta-feira (23), com a justificativa de que não tinha tempo.

As breves declarações foram feitas à distância, enquanto ele cumprimentava apoiadores e entrava no carro.

A Secom (Secretaria Especial da Comunicação) também montou um esquema de segurança para evitar o contato de Bolsonaro com jornalistas na cerimônia do Dia do Soldado, no Quartel General do Exército. A Secom vetou a presença da imprensa na visita do presidente a uma exposição no local.

O presidente vai se reunir com ministros na tarde desta sexta para discutir a situação na região amazônica, com a possibilidade de acionar tropas do Exército para auxiliar nas operações, o que ocorreria por meio de uma operação de GLO (Garantia de Lei e da Ordem).

Estão previstos no encontro os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Secretaria-Geral, Jorge Antonio de Oliveira.

