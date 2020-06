Bolsonaro avalia vazamento de dados como 'medida de intimidação'

Plínio Aguiar, do R7

Bolsonaro diz que vazamento de dados foi "medida de intimidação" Marcos Corrêa/PR - 30.04.2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) avaliou nesta terça-feira (2) que o vazamento de informações pessoais suas e de seus filhos pelo grupo de hackers Anonymous Brasil foi uma “clara medida de intimidação” e que “medidas legais estão em andamento”.

"Em clara medida de intimidação o movimento hacktivista "Anonymous Brasil" divulgou, em conta do Twitter, dados do Presidente da República e familiares. - Medidas legais estão em andamento, para que tais crimes, não passem impunes", escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.

- Medidas legais estão em andamento, para que tais crimes, não passem impunes. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 2, 2020

Mais cedo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, determinou à PF (Polícia Federal) a abertura de inquérito para investigar o vazamento de informações pessoais do presidente, de seus familiares e demais autoridades.

As investigações devem apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas, de acordo com o ministro.

O grupo de hackers conhecido como Anonymous Brasil divulgou na noite desta segunda dados pessoais do presidente, dos seus filhos Flávio, Carlos e Eduardo, além dos ministros Abraham Weintraub, da Educação, e Damares Alves, da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Outro aliado do governo federal que teve dados vazados foi o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP).