Bolsonaro bate o martelo e confirma viagem a Dallas, nos EUA Intenção é que Bolsonaro receba o prêmio de "Personalidade do Ano" na cidade do Texas e faça ainda alguns encontros no Estado Bolsonaro

Bolsonaro deve encontrar o ex-presidente George Bush Alan Santos/Presidência da República - 12.4.2019

Após desistir de ir a Nova York receber uma homenagem da Câmara de Comércio Brasil-EUA, o presidente Jair Bolsonaro decidiu que irá a Dallas, nos Estados Unidos. A decisão foi tomada na tarde desta quarta-feira (8).

A intenção é que Bolsonaro receba o prêmio de "Personalidade do Ano" na cidade do Texas e faça ainda alguns encontros. Há expectativa de que ele possa se reunir com o ex-presidente dos EUA George W. Bush e com empresários americanos.

Bolsonaro diz que prefeito de NY colocou população contra ele

A desistência do presidente de ir a Nova York foi anunciada na semana passada pelo porta-voz, Otávio do Rêgo Barros. O motivo do cancelamento foi a repercussão negativa da presença do presidente no evento, previsto para o próximo dia 14. Algumas empresas desistiram de patrocinar o evento e houve pressão para que locais desistissem de ceder seus espaços para a festa.

Em nota, o porta-voz admitiu que Bolsonaro cancelou a ida aos EUA por causa dos protestos de diversos grupos e do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que chegou a chamar Bolsonaro de "ser humano perigoso".

