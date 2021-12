Bolsonaro: Brasil tem compromisso com liberdades fundamentais Na Cúpula pela Democracia, organizada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, Bolsonaro diz que luta contra a corrupção é a prioridade Bolsonaro: Brasil tem compromisso com liberdades fundamentais

O presidente Jair Bolsonaro Evaristo Sá/AFP - 02.12.2021

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai defender o "compromisso do Brasil com a proteção das liberdades fundamentais e a promoção de uma cultura de diálogo" durante pronunciamento na Cúpula pela Democracia, evento organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que conta com a participação dos líderes de mais de 100 países para intercambiar experiências e reafirmar o compromisso com a democracia.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o chefe do Executivo gravou um vídeo para a cerimônia, que será exibido nesta sexta-feira (10). De acordo com a pasta, Bolsonaro defenderá "a liberdade e inclusão social, sem discriminação" no seu pronunciamento.

O Itamaraty ainda destacou que Bolsonaro vai reafirmar que "a luta contra a corrupção constitui prioridade permanente do governo brasileiro, inclusive por meio da aprovação do Plano Anticorrupção, com vistas à consolidação de uma administração pública transparente e responsável".

"O governo brasileiro apresenta compromissos voluntários assumidos por ocasião da Cúpula, nos eixos de fortalecimento da democracia, promoção dos direitos humanos e combate à corrupção", afirmou o ministério. "A participação do Brasil na Cúpula pela Democracia demonstra o compromisso do país com os valores democráticos consagrados na Constituição Federal de 1988 e com o pleno desenvolvimento do estado de direito", acrescentou.

Defesa à imprensa

Durante dois dias, além de representantes dos países convidados, a Cúpula reunirá ONGs, empresas, organizações filantrópicas e legislaturas. No discurso de abertura da Cúpula, nesta quinta-feira (9), Biden ressaltou que o objetivo não é "afirmar que nossas democracias são perfeitas ou que temos todas as repostas, mas reafirmar nosso compromisso para tornar nossas democracias melhores."

Durante seu pronunciamento, o presidente dos EUA defendeu a liberdade de imprensa. "As democracias não são todas iguais (...) mas temos que levantar em defesa dos valores que nos unem: justiça, Estado de Direito, liberdade de expressão e liberdade de imprensa", afirmou.

Ele ainda anunciou um fundo de proteção ao jornalismo investigativo em todo o mundo e apontou que é preciso inserir mais mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIA+ na política. Biden afirmou que no ano que vem lançará um projeto de 224 milhões de dólares para apoiar governos transparentes e responsáveis e para dar suporte à mídia.