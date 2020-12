Bolsonaro caminha na praia e diz que 'vida tem que seguir'

A- A+

Encontro foi registrado ao vivo no perfil do presidente no Facebook

Bolsonaro falou rapidamente sobre o auxílio emergencial e disse que a "vida tem que seguir"

Bolsonaro atendeu apoiadores por cerca de meia hora Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro esteve, nesta quarta-feira (30), em praia do Guarujá, litoral de São Paulo, para caminhar na areia e aproveitou o momento para posar para fotos com apoiadores. Bolsonaro ainda comentou, rapidamente, sobre a situação do auxílio emergencial para o ano que vem e disse que a "vida tem que seguir".

O encontro com fãs e apoiadores na praia foi registrado ao vivo no perfil oficial de Jair Bolsonaro no Facebook. O presidente passou a maior parte do tempo atendendo a população que se reuniu para mostrar apoio, mas comentou de forma rápida sobre o auxílio emergencial, assunto que gera incertezas sobre a sua continuidade ou não no ano seguinte.

Bolsonaro voltou a dizer que o auxílio emergencial, importante alívio financeiro para muitas famílias durante a pandemia, gerou dívidas nas contas públicas e lamentou ano "atípico".

"O Brasil continua na direção certa. Foi um ano atípico, era para estarmos muito bem em todas as frentes, mas lamentavelmente teve a pandemia", disse o presidente. Bolsonaro emendou dizendo que tem informações de que "a economia está reagindo".

No vídeo, é possível ver que a grande maioria das pessoas ali presentes, incluindo o presidente, não está usando máscara ou respeitando o distanciamento social, de no mínimo 1,5 metros.