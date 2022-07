Bolsonaro cancela encontro com presidente de Portugal Presidente cancelou recepção em Brasília ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, depois que o mandatário português confirmou encontro com o ex-presidente Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve se reunir em Brasília com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Fontes da nossa diplomacia confirmaram que a recepção em Brasília não será mais realizada. Jair Bolsonaro ficou irritado ao saber que o presidente português, de centro-direita, também iria se encontrar com o ex-presidente Lula. O encontro com Lula foi confirmado pela assessoria do ex-presidente, e, quase no mesmo momento, o presidente brasileiro desistiu de realizar um almoço que estava programado para a segunda-feira (4) no Palácio Itamaraty.

Marcelo Rebelo. Fontes: recepção cancelada Adriano Machado/Reuters - 02.98.2021

Nos bastidores, Jair Bolsonaro vinha demonstrando insatisfação com a situação desde ontem. A interlocutores, o presidente já demonstrava a intenção de cancelar a recepção ao presidente português. Nesta sexta-feira (1º), fontes da nossa diplomacia confirmaram que "caiu a parte de Brasília" e foram mantidas apenas as agendas que Marcelo Rebelo terá em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A decisão de Bolsonaro cria uma saia justa diplomática, e os diplomatas dos dois países tentam amenizar o impacto de uma decisão como essa. Não é usual haver o cancelamento de um evento com o chefe de Estado visitante quase a caminho de um país. Isso só ocorre em casos de saúde, ou de força maior, nunca por questões políticas, como agora.