Bolsonaro chega a Brasília após G20 e comemora: "Missão cumprida" Presidente embarcou, por volta de 6h (horário brasileiro) de sábado, em Osaka, no Japão. No encontro, fechou acordo Mercosul-União Europeia

Bolsonaro chegou à capital federal neste domingo Alan Santos/PR - 30.06.2019

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou, no final da manhã deste domingo (30), em Brasília depois de participar do encontro do G20, em Osaka, no Japão.

Bolsonaro posou para foto com os integrantes da viagem em frente ao avião presidencial e afirmou via Twitter: "Missão cumprida".

Retorno agora de Osaka.

G 20, MISSÃO CUMPRIDA!

Parabéns BRASIL!  pic.twitter.com/UrvSIi5HWD — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 30, 2019

O principal avanço comercial brasileiro no encontro com líderes das 20 economias mais ricas do mundo foi o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, após 20 anos de negociações entre os dois blocos.

O Ministério da Economia do Brasil estima que o acordo vai resultar em um aumento de R$ 336 bilhões em 15 anos na economia brasileira — com potencial de chegar a R$ 480 bilhões ao se considerar a redução de barreiras não tarifárias.

Bolsonaro retuitou também uma mensagem do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, que disse: "O Brasil que agora fala e atua a partir da sua própria identidade e seus ideais está conseguindo".

Durante 20 anos o Brasil tentou chegar lá sendo um aluno aplicado na escola do globalismo. Não deu. O Brasil que agora fala e atua a partir da sua própria identidade e seus ideais está conseguindo. O Acordo Mercosul-UE o comprova. Nossa equipe negociadora em Bruxelas, em 28/6: pic.twitter.com/YMxdZMLXA1 — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) June 30, 2019

Depois do acordo ser fechado, Bolsonaro sinalizou que mais pactos comerciais deverão ser fechados com outros países e blocos econômicos. Em encontros com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Bolsonaro disse que a ideia do governo é abrir as portas para o comércio internacional.

“Nossos ministros estão à disposição para acordos e cooperar neste sentido. Como falei ontem, o Brasil está de braços abertos para o mundo”, afirmou.