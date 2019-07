Bolsonaro chega à Câmara para homenagear comando do Exército Presidente chegou ao local acompanhado do ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Luiz Eduardo Ramos Bolsonaro na Câmara

Bolsonaro não falou com a imprensa na chegada Adriano Machado/Reuters - 10.07.2019

O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 10h desta segunda-feira (15) à Câmara dos deputados para participar de uma sessão solene em homenagem ao aniversário do COpEsp (Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro).

Bolsonaro não falou com a imprensa ao chegar ao Parlamento. Ele veio acompanhado do ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Luiz Eduardo Ramos.

A sessão foi solicitada pelo líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), e pelo líder do PSL, Delegado Waldir (PSL-GO). O objetivo é comemorar o aniversário da corporação que ocorreu no dia 27 de junho. "Além da comemoração pelo aniversário, a sessão terá como finalidade homenagear o Comando pelo reconhecimento das atividades realizadas em prol da Nação Brasileira", diz o pedido assinado pelos dois deputados do PSL.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não está na Casa nesta manhã de segunda-feira. Na chegada de Bolsonaro, 16 deputados estavam presentes. Os congressistas entram em recesso parlamentar no dia 18 de julho, mas esta semana já é considerada "recesso branco".

O Parlamento aprovou na semana passada o primeiro turno da reforma da Previdência e a expectativa é que os trabalhos só sejam retomados efetivamente na volta do recesso, na segunda semana de agosto.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.