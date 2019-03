Bolsonaro chega a Israel para selar acordos e encontrar premiê

Pablo Marques, do R7 com EFE

Presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu Ronen Zvulun/ Reuters - 31.03.2019

O presidente Jair Bolsonaro chegou a Israel na madrugada deste domingo (31). O avião presidencial pousou no aeroporto de Tel Aviv por volta das 3h50 da manhã. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aguardava a comitiva brasileira pessoalmente no momento do desembarque.

"Em janeiro (quando esteve em Brasília para presenciar a posse) abrimos um novo caminho na nossa relação. E depois de apenas três meses acontece sua primeira visita a Israel para levar nossas relações a uma nova fase", declarou Netanyahu.

Segundo o primeiro-ministro israelense, Bolsonaro lidera "a maior delegação que chegou a Israel vinda do Brasil", um país "com muito potencial que será aproveitado também pelo povo de Israel".

O presidente, por sua vez, lembrou sua viagem a Israel em 2016, quando foi batizado no rio Jordão, em um discurso infestado de referências religiosas. Bolsonaro ainda afirmou que esta visita acontece no momento em que se completam cem dias do seu governo "firmemente decidido" a fortalecer laços com Israel.

"Os israelenses e os brasileiros compartilham valores, tradições culturais, apreço à liberdade e à democracia (...) Temos que explorar o potencial e isso é o que vamos fazer nesta visita", enfatizou.

A reunião oficial entre Jair Bolsonaro com o primeiro-ministro israelense ocorre na noite deste domingo (tarde no Brasil). Na agenda presidencial ainda estão a assinatura de acordos bilaterais e diversas visitas, incluindo o Muro das Lamentações, em Jerusalém.

É esperado que o presidente trate durante a viagem sobre a instalação da embaixada brasileira em Jerusalém. Essa mudança foi uma das promessas de campanha de Bolsonaro na disputa pelo Planalto.

A comitiva presidencial inclui os ministros de Relações Exteriores, Ernesto Araújo; de Minas e Energia, Bento Albuquerque; de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes; e de Segurança Institucional, Augusto Heleno Ribeiro.