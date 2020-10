Bolsonaro chega a Marajó, onde passará a noite em barco

Bolsonaro, Michelle e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, na Ilha de Marajó Presidência

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) embarcou no início da tarde desta quinta-feira (8) para Breves, na Ilha de Marajó, no Pará. O chefe do Executivo irá passar a noite em um barco da Marinha.

Bolsonaro está acompanhado está acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, de um grupo de ministros (Comunicação, Minas e Energia, Desenvolvimento Regional, Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), do presidente da Caixa, Pedro Guimarães e de deputados.

De acordo com interlocutores, a tradicional live do presidente deve ser realizada nesta quinta normalmente.

Na sexta-feira (9), Bolsonaro participa da cerimônia de apresentação do Abrace o Marajó, programa que é uma resposta a região, que apresenta um dos mais baixos índices de Desenvolvimento Humano do país. O programa conta com a parceria de 16 ministérios e órgãos ligados ao governo federal, além de empresas públicas e privadas, governo do Pará e prefeituras dos dezesseis municípios de Marajó.

A primeira fase ocorreu em 2019 e foram realizados atendimentos médicos e jurídicos, audiências públicas para acolhimento de reinvindicações, palestras sobre violência doméstica contra a mulher e exploração sexual infantil, e serviços gratuitos de cobertura de eixo.