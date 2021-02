Bolsonaro chega a Santa Catarina para recesso de carnaval Presidente vai ficar em base militar com a família, em São Francisco do Sul, sem compromissos oficiais durante o recesso

Bolsonaro chega a Santa Catarina Reprodução/Facebook

Jair Bolsonaro embarcou da Base Área de Brasília com a família às 9h10 deste sábado (13) para Navegantes, em Santa Catarina. O presidente vai passar o carnaval no Hotel Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul. A previsão era de que ele fosse acompanhado da mulher Michelle e da filha Laura, e do filho e deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), com a mulher e a filha do casal.

Bolsonaro chegou a Santa Catarina perto do meio dia e saudou um grupo de pessoas que o esperava. Ele apareceu ao lado da filha Laura, do filho Eduardo Bolsonaro e do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ).

A previsão é que o presidente retorne à Brasília na terça-feira ou na quarta-feira. O Hotel Forte Marechal Luz, onde Bolsonaro e a família ficarão hospedados, é uma base militar com mais de 100 anos, administrada pela 5ª Divisão do Exército Brasileiro.

O presidente não tem compromissos oficiais, mas ele costuma dar passeios surpresa nas viagens de descanso nos feriados, como fez em Santos no feriado de Ano Novo. Na ocasião ele não viajou acompanhado da mulher Michelle, que permaneceu em Brasília.

Veja a chegada de Bolsonaro: