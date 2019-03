Bolsonaro chega ao Brasil para analisar aposentadoria de militares Reunião vai acontecer no Palácio da Alvorada, em Brasília, às 10h desta quarta e contará com a presenção de Mourão, ministros e economistas Bolsonaro

Bolsonaro estava nos Estados Unidos Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Brasil às 6h51 desta quarta-feira (20) para participar de reunião para analisar a proposta de reforma da Previdência para militares. Bolsonaro desembarcou na Base Aérea de Brasília.

O encontro acontece às 10h no Palácio da Alvorada, em Brasília. O texto da reforma será analisado com o vice-presidente Hamilton Mourão, do comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, além do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Também são esperados integrantes da equipe econômica.

O presidente estava em Washington, nos Estados Unidos, para encontro com o presidente Donald Trump. Durante a viagem, o presidente anunciou o acordo para autorizar o uso comercial da Base de Alcântara, no Maranhão, pelos Estados Unidos. Além disso, também houve promessas de apoio para o ingresso do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico).