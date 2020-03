Bolsonaro chega ao Ministério da Saúde para reunião com prefeitos No sábado (21), a pasta havia informado que vídeoconferência com os representantes municipais para debaterem medidas contra o coronavírus

Presidente da República, Jair Bolsonaro e Ministros de Estado participam de videoconferência com representantes da Iniciativa Privada (Brasília - DF, 20/03/2020) Presidente da República, Jair Bolsonaro e Ministros de Estado participam de videoconferência com representantes da Iniciativa Privada. Foto: Isac Nóbrega/PR Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro deixou pouco antes das 10h deste domingo (22) o Palácio do Alvorada e chegou ao Ministério da Saúde.

Coronavírus: governo quer distribuir 5 milhões de kits de testes rápidos

No sábado (21), a pasta havia informado que haveria uma reunião virtual com prefeitos na manhã de domingo sobre ações para o combate à pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro não falou com a imprensa nem na saída do Alvorada e nem na chegada ao ministério.

Na sexta-feira (20), o governo federal publicou um decreto estabelecendo as atividades que não podem parar mesmo durante o combate ao coronavírus.