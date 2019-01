Bolsonaro chega ao Palácio do Planalto e recebe faixa presidencial No local onde irá trabalhar nos próximos 4 anos, presidente ainda discursa à nação, recebe autoridades estrangeiras e empossa ministros nesta terça Bolsonaro chega ao Palácio do Planalto e recebe faixa presidencial

Presidente Jair Bolsonaro logo após receber a faixa presidencial de Michel Temer Marcelo Carvalho/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro recebeu das mãos do agora ex-presidente Michel Temer a faixa presidencial no parlatório do Palácio do Planalto, no ato mais simbólico da posse presidencial, na tarde desta terça-feira (1º).

Bolsonaro chegou ao Planato, que fica a poucos metros do Congresso, onde ele tomou posse por volta das 17h.

Bolsonaro recebe a faixa presidencial de Michel Temer Reprodução/RecordTV

Veja fotos da cerimônia de posse de Bolsonaro em Brasília

Já com a faixa, o presidente irá discursar à nação.

Ainda no Planalto, Bolsonaro recebe os cumprimentos de autoridades estrangeiras e empossa os ministros que vão integrar o gabinete dele.