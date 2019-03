Bolsonaro chega aos Estados Unidos para visita oficial com Trump Ainda na noite deste domingo (17), o presidente deve comparecer a um jantar com empresários e formadores de opinião americanos Bolsonaro chega aos Estados Unidos

Bolsonaro ficará hospedado na Blair House, em Washington (EUA) Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) chegou aos Estados Unidos na tarde deste domingo (17). Na próxima terça-feira (19), ele terá um encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump.

Em sua conta no Twitter, Bolsonaro disse que está hospedado na Blair House, residência utilizada pelo governo norte-americano para receber chefes de Estado em visitas oficiais. "É uma honraria concedida a pouquíssimos Chefes de Estado, além de não custar um centavo aos cofres públicos. Agradecemos ao Governo Americano a todo respeito e carinho que nos está sendo dado", comentou.

Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada e decolou da Base Aérea de Brasília por volta das 8h. A chegada ocorreu na Base Aérea Andrews, em Washington, capital do país, por volta das 16h. Na noite deste domingo, o pesselista deve comparecer a um jantar com empresários e formadores de opinião americanos. O presidente deve retornar ao Brasil na noite de terça-feira (19), após encontro com Trump.

De acordo com a assessoria da Presidência, o encontro tem como objetivo fortalecer as relações entre Brasil e Estados Unidos e debater relações comerciais entre os dois países.

Brasil e Estados Unidos juntos assustam os defensores do atraso e da tirania ao redor do mundo. Os quem tem medo de parcerias com um país livre e próspero? É o que viemos buscar! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 17 de março de 2019

Segundo publicação no Twitter, Bolsonaro coloca o Brasil e os Estados Unidos "juntos" e que "assustam os defensores do atraso e da tirania ao redor do mundo". "Os quem tem medo de parcerias com um país livre e próspero? É o que viemos buscar!, disse". Segundo o presidente brasileiro, "é o começo de uma parceria pela liberdade e prosperidade".