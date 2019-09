Do R7

Bolsonaro chega de NY e já retoma agenda política em Brasília Presidente já tem na agenda compromissos com o ministro da Casa Civil e o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Bolsonaro chega de NY e já retoma agenda política em Brasília

Bolsonaro já retornou ao Brasil após discurso na ONU Alan Santos/PR - 23.09.2019

Após discursar na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (24), o presidente da República Jair Bolsonaro embarcou ao Brasil durante a noite e, três horas depois de pousar no país, vai iniciar uma agenda intensa de compromissos no Palácio do Planalto.

A expectativa é que Bolsonaro chegue a Brasília por volta das 7h30 desta quarta (25).

Está previsto que Bolsonaro deve ser reunir às 10h com Jorge Antonio de Oliveira Francisco, Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. A pauta do encontro não foi divulgada.

Logo depois ele se reúne com o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. A expectativa é que o presidente inicie as articulações políticas para contornar os recentes vetos da Câmara dos Deputados para atos sancionados pelo Presidente, entre elas os 18 vetos da lei de abuso de autoridade.

No período da tarde, a partir das 15h, se reunirá novamente com Lorenzoni e com o secretário-executivo da Casa Civil, José Vicente Santini. A pauta deste encontro também não foi divulgada.