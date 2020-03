Bolsonaro cita BPC e volta a provocar Congresso em redes sociais

Bolsonaro provocou Congresso Nacional Marco Bello/Reuters - 9.3.2020

Enquanto o Ministério da Saúde, autoridades monetárias e o Legislativo discutem um plano de contingência para o avanço do coronavírus no País, o presidente Jair Bolsonaro volta a provocar o Congresso Nacional.

Na manhã desta quinta-feira (12) em sua conta pessoal no Twitter, o mandatário citou a derrubada do veto presidencial ao aumento do número de famílias beneficiadas pelo BPC (Benefício de Prestação Continuada), na sessão conjunta de Senado e Câmara realizada na quarta-feira (11).

"O Congresso derrubou nosso veto e ampliou o número de famílias que podem se habilitar ao BPC, Benefício de Prestação Continuada", disse no post. E continuou: "Tal medida impõe uma despesa extra de R$ 20 bilhões ao Executivo no corrente ano."

Em resposta ao tuíte, o perfil oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) afirmou: "Jogar o ajuste fiscal em cima de idosos e pessoas com deficiência é a cara do seu governo, homenageador de miliciano. Recuperar o benefício para essas pessoas com renda de MEIO SALÁRIO MÍNIMO não prejudica o país. Sua incompetência e desequilíbrio, sim".

