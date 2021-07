Bolsonaro cobra depoimento de Ricardo Barros à CPI da Covid Presidente criticou membros da comissão por ainda não terem ouvido líder do governo. 'Esse pessoal está se lixando para o povo'

Bolsonaro: 'Pode haver corrupção? Pode, eu sempre falei isso' Adriano Machado/Reuters - 29.06.2021

Em conversa com apoiadores na noite desta segunda-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro criticou o fato de o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR) , não ter sido ouvido ainda pela CPI da Covid . O deputado é apontado como pivô de um suposto esquema de corrupção no caso Covaxin. "O Ricardo Barros quer falar, a CPI nao quer ouvir mais. Deixa ele falar. Estão o acusando de algo errado, acho que ele deve depor", afirmou o presidente.

Sobre o caso Covaxin, Bolsanaro ironizou a denúncia de que seu governo "tentou comprar vacina". "Quem tentou comprar? Não tinha vacina. Não foi comprado nada", disse. "Quando a gente toma conhecimento de alguma coisa, toma providência. Pode haver corrupção? Pode, eu sempre falei isso. Mas me acusar de corrupção? Não foi comprado nada."

'Jogo de poder'

Em seguida, o presidente voltou a criticar os trabalhos da comissão. "Qual a contribuição dessa CPI para morrer menos gente até agora? Zero. É jogo de poder. Nao é pela vida, pela saúde. Esse pessoal está se lixando para o povo", afirmou.

O presidente também criticou o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apareceu nesta segunda-feira (5) à sua frente em uma pesquisa de intenção de votos para a presidência . "Vejam os 14 anos que ficaram no poder, vejam o que eles fizeram. Não é só roubalheira, é questão moral tambem", disse.