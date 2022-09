Bolsonaro cogita ir ao Reino Unido para funeral de Elizabeth 2ª Presidente diz que fará a viagem apenas se for possível conciliá-la com a agenda da campanha à reeleição Bolsonaro cogita ir ao Reino Unido para funeral de Elizabeth 2ª

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro (PL) Marcos Corrêa/PR - Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que pode ir ao Reino Unido para acompanhar o funeral da rainha Elizabeth 2ª, que morreu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos de idade. Segundo ele, a viagem vai depender de ajustes nos compromissos da campanha em busca da reeleição.

"De acordo com o protocolo [do funeral], a gente decide o que fazer. Estamos em campanha, andando pelo Brasil. Vamos analisar se é o caso ir ou não. Serão dois dias da nossa agenda", comentou Bolsonaro, durante entrevista a um jornal do Distrito Federal.

Ele informou que enviará uma missão brasileira para representar o país se não conseguir ir pessoalmente. "Caso não seja possível, vamos mandar uma comitiva nossa para lá. A gente pede a Deus que acolha e conforte familiares. Nossas condolências a todo o povo, não só da Inglaterra como do Reino Unido."

Após a confirmação da morte de Elizabeth 2ª, Bolsonaro decretou luto oficial no Brasil de três dias. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

























Chegada da rainha Elizabeth 2º no aeroporto de Brasília, 5 de novembro em 1968 Arquivo Público/Reprodução

Ela visitou a Superquadra 308 Sul Arquivo Público/Divulgação

Foi recepcionada no Palácio do Itamaraty Arquivo Público/Divulgação

E participou de um jantar no Ministério das Relações Exteriores Arquivo Público/Divulgação

Nessa imagem, a rainha Elizabeth cumprimenta Maria Helena Gomide, primeira-dama do DF em 1968 Arquivo Público/Divulgação

Ela ainda visitou a Torre de TV Arquivo Público/Divulgação

Rainha na Torre de TV Arquivo Público/Divulgação Publicidade

"É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de três dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento da Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte", diz o decreto assinado pelo presidente.