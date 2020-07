Do R7

Bolsonaro coloca cinco terminais de pesca em lista de privatizações Decreto, publicado na segunda-feira, deixa a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o acompanhamento do processo

Terminais irão para a iniciativa privada Pixabay

O presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial da União de segunda-feira (27) um decreto que coloca cinco terminais pesqueiros do país na lista de privatizações do governo federal.

Segundo o documento, fica a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a responsabilidade de "promover e acompanhar os procedimentos licitatórios das desestatizações".

Os cinco terminais pesqueiros públicos estão localizados em Natal (RN), Aracaju (SE), Vitória (ESP, Santos e Cananeia, ambos no Estado de São Paulo.

