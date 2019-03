Bolsonaro comanda reunião de conselho de governo no Planalto Entre os assuntos, há previsão de discussão sobre a reforma da Previdência, que enfrenta resistência no Congresso

O presidente Jair Bolsonaro comanda na tarde desta terça-feira (26) a reunião do Conselho de Governo no Palácio do Planalto. Bolsonaro está sentado na ponta da mesa, entre os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. O vice-presidente, Hamilton Mourão, não participa do encontro porque viajou para São Paulo. O encontro dura mais de duas horas e não há previsão de fala no final.

Além dos ministros que compõem o conselho, o presidente da Caixa Pedro Guimarães, está presente como convidado. O comandante da Marinha, Ilques Barbosa Júnior, representa o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que está nos Estados Unidos. A reunião já dura quase duas horas e, entre os assuntos, há previsão de discussão sobre a reforma da Previdência, que enfrenta resistência no Congresso.

Normalmente a reunião do conselho ocorre às terças-feiras pela manhã. Hoje, no entanto, começou no início da tarde porque o presidente foi com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a uma sessão de cinema num shopping da capital federal. O compromisso não constava na agenda oficial de Bolsonaro.

Bolsonaro chegou ao Planalto por volta das 11h30 para uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). Depois do almoço, recebeu a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), e um grupo de empresários, como Flávio Rocha, dono da Riachuelo, e Luciano Hang, dono da Havan, para a entrega de uma carta de apoio à reforma da Previdência.

