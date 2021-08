Bolsonaro comemora e agradece apoio após motociata em SC

A- A+

Na imagem, presidente Jair Bolsonaro (sem partido) Jerônimo do Carmo / Estadão Conteúdo / 07.08.2021

Em meio à escalada da crise institucional entre os Poderes Executivo e Judiciário, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comemorou a motociata, ocorrida em Florianópolis (SC) neste sábado (7), e agradeceu pelo apoio.

“Obrigado, Brasil”, escreveu o titular do Executivo em uma publicação nas redes sociais, acompanhada de um vídeo que mostra a motociata – pelas imagens, é possível observar diversas pessoas sem máscara.

Durante a motociata, Bolsonaro voltou a fazer acusações contra o sistema eleitoral brasileiro. “Querem no tapetão decidir as coisas no Brasil. Isso não pode ser dessa maneira. Democracia nasce do voto responsável e contabilizado”, disse.

Bolsonaro defende a medida, mas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que trata sobre o assunto foi derrotada na comissão especial por 23 votos a 11. No entanto, nesta sexta-feira (6), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que levará ao plenário a matéria.

A proposta deve ser votada até a próxima quarta-feira (11). Por se tratar de uma PEC, são necessários pelo menos 308 votos em dois turnos – na Câmara e no Senado. Integrantes partidários acreditam ser difícil de alcançar os números em decorrência do cenário de crise entre os Poderes.

De acordo com a agenda oficial, Bolsonaro deve retornar a Brasília ainda neste sábado (7). Não há compromisso oficial para este domingo (8).