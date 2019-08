Do R7

Bolsonaro comemora queda na taxa de desemprego divulgada pelo IBGE Taxa ficou em 11,8% no trimestre encerrado em julho, frente a 12,5% do trimestre anterior, mas desemprego ainda atinge 12,6 milhões de pessoas Desemprego

Taxa de desemprego ficou em 11,8% Marcos Corrêa/PR - 27.07.2019

O presidente Jair Bolsonaro comemorou no Twitter a queda na taxa de desemprego, divulgada nesta sexta-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo os dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua), a taxa ficou em 11,8% no trimestre encerrado em julho, frente a 12,5% do trimestre anterior.

- Desemprego tem nova queda em julho e atinge 11,8%. De fevereiro a abril, a taxa era de 12,5%. Ainda é alta, a herança deixada pelo PT é catastrófica, mas estamos trabalhando duro para fazer do Brasil um ambiente cada vez mais favorável para geração de emprego. Grande dia!  — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 30 de agosto de 2019

No trimestre encerrado em julho, a taxa de desemprego ficou em 11,8%, frente a 12,3% do mesmo período de 2018, quando havia 12,8 milhões de brasileiros desempregados.

O rendimento mensal dos trabalhadores ficou em R$2.286 no período, frente a R$2.290 no mesmo período de 2018.