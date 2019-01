Bolsonaro comemora recordes históricos da Bovespa em 2019 Presidente afirma que otimismo com governo contribui para alta do índice de referência do mercado acionário brasileiro Bovespa

Bolsonaro: "Vamos resgatar a confiança em nosso país" Adriano Machado/Reuters - 10.2.2018

O presidente Jair Bolsonaro comemorou nesta quarta-feira (9) o desempenho da bolsa brasileira, cujo principal índice atingiu nova máxima histórica, afirmando que o otimismo com o novo governo tem contruibuído para a alta do mercado acionário.

"A bolsa de valores atingiu mais uma máxima histórica. O cenário mundial somou-se ao otimismo no Brasil com o novo governo. Com saúde fiscal e liberdade econômica, vamos resgatar a confiança em nosso país", afirmou o presidente em sua conta no Twitter.

A Bolsa de valores atingiu mais uma máxima histórica. O cenário mundial somou-se ao otimismo no Brasil com o novo governo. Com saúde fiscal e liberdade econômica, vamos resgatar a confiança em nosso país! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 9, 2019

O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, superou os 93 mil pontos pela primeira vez, encerrando o pregão a 93.625 pontos, impulsionado por um cenário externo favorável a ativos de risco e perspectivas positivas relacionadas à amplamente aguardada reforma da Previdência no Brasil.

Copyright Thomson Reuters 2018