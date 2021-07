Bolsonaro compartilha vídeo com denúncias contra Omar Aziz 

A- A+

Bolsonaro compartilha vídeo de"Show do Milhão" de Omar Aziz Pedro França/Agência Senado - 15.07.2021

O presidente Jair Bolsonaro, internado em São Paulo nesta sexta-feira (16), compartilhou pelo WhatsApp para pessoas próximas, em uma lista de distribuição, um vídeo com uma montagem em que o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, aparece participando de um programa semelhante ao "Show do Milhão".

Aziz preside a CPI que investiga denúncias de irregularidades nos contratos para compra da Covaxin e suposto crime de prevaricação por parte do presidente Bolsonaro em função das denúncias. Uma investigação sobre prevaricação foi aberta pela Polícia Federal.

No "Jogo do Milhão", como aparece no vídeo compartilhado por Bolsonaro, Aziz supostamente responderia a perguntas sobre a própria família. A primeira pergunta é: "Qual membro da família do senador Omar Aziz foi preso por corrupção na saúde do Amazonas?". As opções de resposta são: Sua esposa, Nejmi Aziz; seu irmão Murad Aziz; seu irmão Amin Aziz; seu irmão Mansour Aziz; todas as alternativas anteiores. O último item é marcado como a resposta "correta".

Em outras telas do vídeo aparecem matérias jornalísticas de denúncias contra o senador, como "Senador Omar Aziz é indiciado por suspeita de envolvimento em esquema que desviou R$ 200 milhões da Saúde do Amazonas", e "Esposa de Omar Aziz já foi presa suspeita de desvios na Saúde".

Procurada, a assessoria do senador Omar Aziz ainda não se prononciou sobre o vídeo. Em sessões da CPI, Aziz já disse que em muitos anos de vida pública tem vida limpa, sem nenhuma condenação na Justiça.