Bolsonaro condena ataques coordenados no Sri Lanka "Extremismo deixa rastros de morte e dor" postou o presidente em sua conta no Twitter. Até o momento, sete suspeitos foram presos Bolsonaro condena ataques deste domingo (21) no Sri Lanka

Explosões no Sri Lanka deixaram 207 mortos e 450 feridos Reuters / 21.04.2019

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) lamentou na manhã deste domingo (21) as explosões coordenadas que afetaram várias localidades no Sri Lanka. De acordo com as autoridades locais, os ataques deixaram 207 mortos e pelo menos 450 feridos.

Em sua conta no Twitter, o presidente condenou os atentados, que deixaram centenas de vítimas, e associou as explosões a grupos extremistas. Na rede social, Bolsonaro lamentou as mortes e os ataques que ocorreram durante as celebrações do Domingo de Páscoa.

Mesmo neste dia sagrado, o extremismo deixa rastros de morte e dor. Em nome dos brasileiros, condeno os ataques que deixaram centenas de vítimas no Sri Lanka, inclusive em igrejas, onde se celebrava a Ressurreição de Cristo. Que Deus possa confortar os que agora sofrem! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 21 de abril de 2019

No total, o país sofreu sete explosões coordenadas que afetaram três hotéis de luxo, três igrejas que celebravam o Domingo de Páscoa e um complexo de casas. O governo do Sri Lanka não confirma um ataque terrorista e nenhum grupo reivindicou a autoria.

Até o momento, sete suspeitos foram detidos. Autoridades locais afirmam que pelo menos 30 mortos eram estrangeiros.

*Estagiária do R7 sob supervisão de Karla Dunder

Veja imagens da série de explosões no Sri Lanka neste domingo: