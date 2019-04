Bolsonaro confirma estudo para reduzir imposto de empresas

Bolsonaro confirma estudo da equipe econômica Debbie Hill/Reuters - 31.03.2019

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira (2) que há um estudo por parte da equipe econômica para reduzir imposto de empresas. Ele disse, no entanto, que não há uma data ainda para ser apresentado. "Será a exemplo do que fizeram os Estados Unidos ao reduzir os impostos, ele (o presidente Donald Trump) catapultou a economia. Essa é que é a intenção da equipe econômica", descreveu em entrevista coletiva realizada ao final de sua agenda oficial desta terça em Jerusalém.

No sábado (30), antes de embarcar a Israel, o presidente publicou a informação no Twitter. Bolsonaro explicou que a ideia seria a troca pela cobrança de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) sobre os dividendos. Conforme ele, desde 1995 o país não cobra IR sobre a parcela do lucro distribuída aos acionistas de uma companhia, na contramão da prática internacional.

"Atualmente, as empresas do Brasil que lucram mais de R$ 20 mil por mês pagam 25% de IRPJ e 9% Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), totalizando 34%", escreveu.

Em Davos, no mês de janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a intenção do governo era reduzir de 34%, em média, a carga de impostos paga atualmente pelas empresas no País para 15%. Para isso, no entanto, faria compensações com outras taxas, como Juros sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos. Ele explicou que a motivação dessa reorganização tributária seria atrair investidores estrangeiros.

