Bolsonaro confirma indicação de André Mendonça ao STF Após reunião com Luiz Fux, presidente do Supremo, Bolsonaro disse que iria publicar a indicação ainda nesta segunda-feira

O presidente Jair Bolsonaro que se reuniu com Luiz Fux Joédson Alves/EFE - 02.07.2021

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (12), após reunião com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, que vai publicar a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou nesta segunda, após 31 anos de trabalho no Supremo.

"Hoje à noite, devemos apresentar o nome, sim, do André Mendonça. "Existe uma grande possibilidade de ele ser aceito. É um homem equilibrado, respeitador, tem os seus princípios e vai contribuir muito ao STF", afirmou o presidente em entrevista na frente do prédio do Supremo, depois do encontro com Fux.

O presidente disse que combinou com André Mendonça, que é "extremamente evangélico, que ele abrirá uma vez por semana as sessões do Supremo com uma oração". "Ele é pastor evangélico, já falei que eu só faço um pedido para ele: que, uma vez por semana, ele comece (o trabalho) com uma oração."

Durante a entrevista, Bolsonaro afirmou estar "perfeitamente alinhado" com o presidente do STF. "Estamos perfeitamente alinhados, respeitosamente dentro da Constituição, cada um dentro dos seus limites", disse o presidente.