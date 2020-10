Bolsonaro confirma indicação de Jorge Oliveira ao TCU

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, e Bolsonaro Antonio Cruz/Agencia Brasil

O presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para a vaga de José Múcio Monteiro no TCU (Tribunal de Contas da União). Múcio se aposenta no dia 31 de dezembro e já comunicou ao presidente que vai protocolar o pedido de aposentadoria nesta semana.

Leia também: Sabatina de Jorge Oliveira para TCU é marcada para dia 20 de outubro

"Encaminhei mensagem para o Senado Federal indicando o Maj R/1 PMDF, atual Ministro da Secretaria Geral, Jorge Oliveira para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União", escreveu o presidente nas redes sociais.

- Encaminhei mensagem para o Senado Federal indicando o Maj R/1 PMDF, atual Ministro da Secretaria Geral, Jorge Oliveira para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União. pic.twitter.com/9HeASQJjPZ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 7, 2020

Como o R7 havia antecipado, para a vaga aberta no Planalto, Bolsonaro pretende indicar o Almirante Rocha, atual chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e de quem Bolsonaro tem se aproximado nos últimos meses. O presidente irá manter as vagas dos ministros do Planalto com militares.