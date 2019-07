Bolsonaro confirma que manterá liberação de até 35% do FGTS O presidente também confirmou ter conversado com empresários da construção civil sobre a preocupação de a medida prejudicar o setor

O presidente Jair Bolsonaro Fátima Meira/Estadão Conteúdo - 13.11.2018

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira (19)que manterá a liberação de até 35% das contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mesmo após ter conversado representantes do setor da construção civil.

Leia mais: Liberação do FGTS será anunciada na próxima quarta-feira, diz Onyx

O presidente também confirmou ter conversado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e com dois empresários sobre as preocupações do setor com a desidratação que a liberação do saque do FGTS pode causar no financiamento de construções do programa habitacional Minha Casa Minha Vida.

Leia também: Saiba o que fazer com o dinheiro que será liberado do FGTS

"Ontem (quinta-feira 18) foi o Davi Alcolumbre pedir uma audiência comigo, eu dei e ele entrou com dois empresários. Depois foi colocado na agenda, nada de ultrassecreto, reservado" disse. Na atualização da agenda divulgada pela secretaria de imprensa, no entanto, consta apenas o nome do presidente do Senado. Os nomes dos empresários e quem eles representam não foram divulgados pela Presidência.

Antes mesmo de ser anunciada oficialmente, a notícia de que o governo pretende liberar até 35% das contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já causou mal-estar no setor da construção civil, o mais atingido pela crise.

Os recursos do FGTS são hoje usados para financiar programas de habitação, como o Minha Casa Minha Vida, além de obras de saneamento e infraestrutura, com juros menores do que o mercado.

"É natural, cada um luta pelo seu espaço", afirmou Bolsonaro. Sem explicar exatamente ao que se referia, ele disse que "está mantido o mesmo porcentual".

"Está mantido o mesmo porcentual, os empresários tiveram lá fora com a equipe econômica, que eu convidei para vir ao Palácio e saíram satisfeitos. E vai ser mantido o programa do FGTS", disse.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.