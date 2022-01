Bolsonaro confirma que Tarcísio é pré-candidato ao governo de SP

A- A+

O presidente Jair Bolsonaro (PL) em live ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas Reprodução/Redes Sociais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, vai disputar as eleições deste ano para o governo de São Paulo e disse que ele é “uma esperança e uma promessa” para o estado.

“Tarcísio é um empreendedor e sabe realmente dos problemas do país todo. Logicamente, não vai saber com profundidade, com particularidade, certos problemas do estado de São Paulo, assim como não sei do Brasil. Mas o Tarcísio pode ser, sim, uma esperança para São Paulo. Tarcísio é uma promessa para São Paulo”, destacou Bolsonaro, em live nas redes sociais nesta quinta-feira (13).

Segundo o chefe do Executivo, Tarcísio será um bom governador caso vença as eleições. Bolsonaro comentou que o ministro “poderia cuidar da vida dele, mas quer, no meu entender, contribuir para com o Brasil disputando eleições em São Paulo”.

“No nosso governo, ele tem feito trabalho que é reconhecido por todos, é um tocador de obras. Pode ter certeza, ele ganhando as eleições, porventura, vai fazer um trabalho semelhante ao meu. A começar pela escolha do seu secretariado, que tem que ser tecnicamente escolhido”, opinou Bolsonaro.