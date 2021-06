Bolsonaro congratula novo premiê israelense e agradece a Netanyahu Após 12 anos no poder, político israelense que se aproximou de Bolsonaro foi substituído por Naftali Bennett, Bolsonaro congratula novo premiê israelense e agradece a "grande amigo" Netanyahu

O presidente Jair Bolsonaro, com Benjamin Netanyahu em Israel Menahem Kahana/Pool via REUTERS- 1/4/ 2019

O presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta segunda-feira (14) seus cumprimentos ao novo primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, empossado na véspera e agradeceu ao "grande amigo" Benjamin Netanyahu pelo que chamou de ótimo trabalho que desenvolveram conjuntamente.

Após 12 anos no poder, Netanyahu, político israelense mais dominante de sua geração e que se aproximou de Bolsonaro, não conseguiu formar um governo e foi substituído por Naftali Bennett, um milionário hi-tech.

"Agradeço a @netanyahu, meu grande amigo, pelo ótimo trabalho que pudemos desenvolver juntos no fortalecimento da parceria entre os nossos países e na promoção do bem-estar dos nossos povos. Tenho certeza que a sorte e o seu imenso talento não lhe faltarão nesta nova etapa", disse o presidente, em postagem no Twitter.

"Também dou as boas-vindas ao novo governo israelense e desejo sucesso ao premiê @naftalibennett e ao ministro das Relações Exteriores @yairlapid, parabenizando-os pelo êxito nas eleições e na formação do governo. Estejam certos de que o Brasil não faltará a Israel e aos judeus", emendou ele, citando Bennett e o primeiro-ministro alterno e ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid.

Em nota no início da tarde, o Itamaraty saudou o novo governo israelense e destacou que, desde o início do governo, as relações com Israel foram alçadas a um "novo patamar de prioridade".

"Esta aproximação, sem precedentes, estabeleceu as bases para iniciativas estratégicas e ações de longo prazo que têm resultado em parcerias em áreas como ciência e tecnologia, saúde, defesa, segurança pública, entre outras. Do mesmo modo, a coordenação mais estreita entre os dois países nos foros multilaterais assegura posições equilibradas no tratamento de temas de maior sensibilidade para a região", disse.

"O governo brasileiro expressa confiança no contínuo fortalecimento dos laços de amizade que unem Brasil e Israel e continuará trabalhando com o novo governo em favor das relações bilaterais, fundamentadas em vínculos históricos, em benefício dos interesses comuns e do desenvolvimento mútuo", concluiu.

